Parreira chama os 3 "brasileiros" O técnico Carlos Alberto Parreira anunciou há instantes, pouco depois de meio-dia, no Rio de Janeiro, os nomes dos três jogadores que atuam no Brasil, para o amistoso da Seleção Brasileira contra a China, dia 12 de fevereiro. O técnico chamou o goleiro do Flamengo, Júlio César, o zagueiro Luisão, do Cruzeiro, e o meio-campista Kléberson, do Atlético-PR. A surpresa ficou por conta das ausências dos goleiros Marcos, do Palmeiras, e Rogério Ceni, do São Paulo. Os dois estiveram na campanha do pentacampeonato na Ásia, mas nenhum deles foi chamado agora. A lista dos que atuam no exterior já havia sido divulgada no dia 28. Veja a lista completa Goleiros: Dida (Milan) Júlio César (Flamengo) Laterais: Cafu (Roma) Belletti (Villareal) Roberto Carlos (Real Madrid) Junior (Parma) Zagueiros: Edmílson (Lyon-FRA) Roque Junior (Milan) Juan (Bayer Leverkusen) Luisão (Cruzeiro) Meio-campistas: Emerson (Roma) Gilberto Silva (Arsenal) Zé Roberto (Bayer Munique) Flávio Conceição (Real Madrid) Juninho Pernanbucano (Lyon) Kléberson (Atlético-PR) Atacantes: Adriano (Parma) Amoroso (Borussia) Denílson (Betis) Rivaldo (Milan) Ronaldinho Gaúcho (PSG) Ronaldo (Real Madrid)