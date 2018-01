Parreira chama Polga para a Seleção O zagueiro Anderson Polga, do Grêmio, foi convocado hoje pelo técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, para o amistoso contra a China, dia 12. Ele foi chamado por causa de uma contusão na coxa direita sofrida por Edmílson, do Lyon, durante uma partida pelo Campeonato Francês, na terça-feira. O médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, explicou que falou com Edmílson, por telefone, hoje. "Ele se queixou de muitas dores e está sentindo dificuldades para andar. Acho difícil que aconteça uma recuperação a tempo", disse. Apesar da contusão, Edmílson não foi desconvocado. A comissão técnica vai aguardar mais alguns dias antes de tomar a decisão de deixá-lo de fora do grupo.