Parreira chama Ronaldinho e Roque Jr. O atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, e o zagueiro Roque Júnior, do Bayer Leverkusen, foram convocados hoje para a disputa do amistoso comemorativo do centenário do Sevilla, no dia 6 de setembro, na Espanha. Ambos os jogadores vão retornar à seleção após o desfalque no dia 4 de setembro, contra o Chile, em Brasília, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Tanto Ronaldinho Gaúcho quanto Roque Júnior não podem atuar contra os chilenos porque vão cumprir suspensão automática porque receberam o terceiro cartão amarelo em partida anterior pelas eliminatórias, contra a Argentina. Com a convocação de hoje, o técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, completou a lista dupla de convocados na semana passada para o jogo contra os chilenos e, posteriormente, contra o Sevilla. Dos relacionados, apenas o meia Ricardinho, do Santos, não participará do amistoso contra o clube espanhol. Confira a relação completa: Goleiros - Dida (Milan) e Júlio César (Internazionale); laterais - Cafu (Milan), Cicinho (São Paulo), Roberto Carlos (Real Madrid) e Gustavo Nery (Corinthians); zagueiros - Lúcio (Bayern de Munique), Roque Júnior, (Bayer Leverkusen), Juan (Bayer Leverkusen) e Luisão (Benfica); meias - Alex (PSV Eindhoven), Emerson (Juventus), Zé Roberto (Bayern de Munique), Kaká (Milan), Ricardinho (Santos), Gilberto Silva (Arsenal), Renato (Sevilla), Júlio Baptista (Real Madrid) e Juninho Pernambucano (Lyon); atacantes - Robinho (Santos), Ronaldo (Real Madrid), Ronaldinho Gaúcho (Barcelona), Adriano (Internazionale) e Ricardo Oliveira (Real Bétis).