Parreira começa a renovar a seleção Dos 22 convocados pelo técnico Carlos Alberto Parreira para o amistoso com o México, dia 30, dez não participaram da campanha do pentacampeonato. Isso é um indício de que está havendo uma renovação no grupo. A lista foi completada hoje com a inclusão de seis atletas que atuam no Brasil - o goleiro Marcos, os zagueiros Anderson Polga e Luisão, o lateral Athirson; e os meias Kléberson e Diego, que pela primeira vez integra a seleção principal do Brasil. Parreira explicou que chamou Diego, do Santos, e Anderson Polga, do Grêmio, "pelo fato de nenhum dos dois clubes ter jogo programado pela Taça Libertadores" durante a permanência com a seleção. Ao contrário do que ocorre com o Corinthians. Ele também evitou convocar mais de um atleta de clubes com compromissos pela Copa do Brasil: optou assim por Marcos, do Palmeiras; Athirson, do Flamengo, e Luisão, do Cruzeiro. Parreira tem observado o desempenho do meia Alex, da equipe mineira, e chegou a pensar em sua convocação. Mas temeu prejudicar o Cruzeiro, que dia 30 enfrenta o Vila Nova-GO, em jogo decisivo pela Copa do Brasil. Da equipe campeã do mundo 10 meses atrás, um time completo ficou fora: Rogério Ceni, Roque Júnior, Lúcio, Roberto Carlos, Kaká, Edílson, Luizão, Denílson, Vampeta, Juninho Paulista e Ricardinho. E teve gente que esperava constar da lista e ficou decepcionada. Marcelinho Carioca, por exemplo. "Vou continuar me empenhando no Vasco. "Respeito a decisão do treinador", comentou o meia. Além de Diego, Athirson e Luisão (do Cruzeiro), outros sete convocados na semana passada não estavam no Mundial 2002: Adriano, Amoroso, Flávio Conceição, Juan, Juninho Pernambucano, Zé Roberto e Emerson. "Meu objetivo foi alcançado; não quero mais deixar a seleção", declarou Athirson, que soube da convocação quando estava no dentista. Completam a relação: Dida, Cafu, Belletti, Júnior, Edmílson, Gilberto Silva, Zé Roberto, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.