Parreira comemora decisão de Rivaldo A decisão de Rivaldo permanecer no Milan, pelo menos até o final do ano, foi comemorada pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Nesta segunda-feira, após anunciar a lista dos 20 jogadores convocados para o amistoso contra a Jamaica, dia 12 de outubro, o treinador elogiou a postura do jogador. ?Rivaldo ficar no Milan foi uma solução em que todos saíram ganhando, seleção, a torcida brasileira e o próprio Milan?. Parreira revelou que o jogador já tinha ligado para Américo Faria (supervisor da CBF) para falar sobre a sua situação. ?O importante era ele não parar de treinar, já que mesmo sem jogar foi convocado?.