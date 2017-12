Parreira comemora fim do ?ano de ouro? Carlos Alberto Parreira não escondeu uma ponta de constrangimento ao comentar a goleada por 8 a 0 da seleção brasileira sobre os Emirados Árabes. Ele sabe que, apesar do primeiro tempo irreconhecível de seus jogadores, os gols saíram à medida da diferença técnica das duas equipes. Mas, mesmo assim, comemorou o resultado que pôs fim a um ano em que o Brasil venceu quase tudo o que disputou. ?Terminamos o ano com chave de ouro. Conquistamos a Copa das Confederações, terminamos em primeiro lugar nas Eliminatórias e esse 8 a 0, até mesmo contra um adversário de qualidade inferior, mostra que estivemos bem?, analisou Parreira. Segundo o técnico, as dificuldades nos primeiros 45 minutos, em que a seleção conseguiu marcar apenas um gol, aconteceram mais por desleixo dos brasileiros do que por mérito dos árabes. ?No primeiro tempo o adversário estava muito empolgado, se aplicou bastante na marcação e nó tivemos muitos erros que não nos deixaram sair dessa marcação. No segundo o Gustavo [Nery] abriu bem pela esquerda, os atacantes se mexeram bem e o time melhorou. O placar refletiu a diferença técnica, que é muito grande.?