Parreira completa a lista amanhã O técnico Carlos Alberto Parreira completa amanhã a lista dos convocados para o amistoso com Portugal, dia 29, na cidade do Porto. Ele relacionará mais quatro atletas que se juntarão aos 18 que atuam no exterior e foram escolhidos na semana passada. Dos quatro, o meia Kléberson, do Atlético-PR, é nome certo, como o próprio Parreira já antecipou. O goleiro Marcos, do Palmeiras, o zagueiro Luizão, do Cruzeiro, e o meia Kaká, do São Paulo, são os favoritos para as três vagas restantes. Parreira poderia optar pelo zagueiro Anderson Polga, do Grêmio, mas decidiu não chamar ninguém de Santos, Corinthians e da equipe gaúcha por causa de compromissos desses clubes pela Taça Libertadores da América. O treinador não concederá entrevista coletiva para falar da convocação. Os nomes serão divulgados à tarde pela página da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Internet.