Parreira completa a lista da seleção O técnico Carlos Alberto Parreira completou com algumas surpresas, nesta terça-feira, a lista dos jogadores convocados para os dois primeiros jogos da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 - contra Colômbia e Equador. O treinador - que na sexta-feira chamou os que atuam fora do país - relacionou mais cinco atletas que atuam no Brasil. A novidade maior ficou por conta da convocação do volante Renato, do Santos. O jogador, que se destacou no Campeonato Brasileiro do ano passado e foi um dos principais jogadores do Santos no vice-campeonato da Libertadores em 2003, terá sua primeira chance na seleção. O meia Diego - o principal jogador do Santos e que foi um dos líderes da seleção Sub-23 vice-campeã na Copa Ouro - também foi chamado por Parreira. O goleiro Marcos (Palmeiras) superou problemas de relacionamento com a comissão técnica e recebeu nova chance. O meia Alex (Cruzeiro) e o atacante Luís Fabiano (São Paulo) completam a lista. O Brasil estréia nas eliminatórias no dia 7, contra a Colômbia, em Barranquilla. No dia 10 de setembro, enfrenta o Equador em Manaus. Apesar de convocado, Ronaldinho Gaúcho não poderá participar da primeira partida. Expulso no último jogo da seleção na Copa das Confederações, Ronaldinho terá de cumprir suspensão automática. Veja a lista completa: Goleiros Dida (Milan) Marcos (Palmeiras) Laterais Cafu (Milan) Belletti (Villarreal) Roberto Carlos (Real Madrid) Junior (Parma) Zagueiros Edmílson (Lyon) Roque Júnior (Milan) Lúcio (Bayer Leverkusen) Juan (Bayer Leverkusen) Meio-campistas Gilberto Silva (Arsenal) Kléberson (Manchester United) Renato (Santos) Zé Roberto (Bayern de Munique) Emerson (Roma) Kaká (Milan) Rivaldo (Milan) Alex (Cruzeiro) Diego (Santos) Atacantes Ronaldo (Real Madrid) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Luís Fabiano (São Paulo)