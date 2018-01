Parreira completa a lista no dia 4 O goleiro Marcos, do Palmeiras, o zagueiro Anderson Polga, do Grêmio, e o meia Kaká, do São Paulo, são os nomes mais prováveis para completar, no dia 4, a lista dos convocados para o amistoso contra a China, dia 12. O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, não escondeu o desejo de fechar a relação dos 22 convocados com um atleta de cada uma dessas três posições. Além disso, pretende manter a coerência e chamar a base da equipe que disputou a Copa de Mundo de 2002. Mas outros três jogadores, com prestígio junto à nova comissão técnica, poderão ser a surpresa de Parreira: o goleiro Júlio César, do Flamengo, o zagueiro Fábio Luciano, do Corinthians, e o meia Ricardinho, do São Paulo. Júlio César foi lançado por Zagallo no Flamengo e conta com a simpatia do coordenador-técnico. Fábio Luciano era um dos homens de confiança de Parreira no Corinthians. Ricardinho também esteve no Mundial de 2002, mas Kaká tem a preferência do técnico. ?O Kaká é o exemplo mais significativo da nova geração e já foi a uma Copa?, elogia o treinador da seleção. O volante Kléberson figuraria entre os convocados, mas o fato de estar sem contrato e não vir atuando pelo Atlético-PR influiu na decisão de Parreira, que nesta terça-feira convocou 19 atletas ?estrangeiros?. Inicialmente, pretendia chamar 18. Parreira já sinalizou que os atletas de clubes brasileiros terão de se esforçar para conseguir uma vaga. Ele não escondeu o desejo de formar um grupo parecido com o da Copa de 2002. Daquela seleção, só sete jogadores estão atuando hoje no País.