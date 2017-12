Parreira completa lista das eliminatórias O técnico Carlos Alberto Parreira anuncia nesta terça-feira à tarde (às 14 horas, de Brasília) a relação dos jogadores que atuam no Brasil para os dois próximos jogos da seleção pelas eliminatórias da Copa do mundo de 2006. No dia 16 de novembro, o Brasil enfrenta o Peru, em Lima. Três dias depois, pega o Uruguai, em Curitiba. Na semana passada foram chamados 17 jogadores que atuam no exterior. O Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com seis pontos e foi a única seleção que venceu nas duas primeira rodadas: venceu a Colômbia por 2x1 dia 7 de setembro e Equador por 1x0 no dia 10 daquele mês. Argentina e Chile têm quatro pontos ganhos. Uruguai, Equador,Paraguai, Bolívia, têm 3 pontos e Colômbia e Venezuela ainda não pontuaram. SUB-20 - Haverá convocação também para a Seleção Sub-20. O técnico Marcos Paquetá, completa nesta terça-feira, a lista de atletas convocados para o Mundial da categoria - entre 27 de novembro e 19 de dezembro, nos Emirados Árabes. Serão chamados 18 jogadores que atuam no Brasil. Na última terça-feira Paquetá convocou o lateral-direito Daniel (Sevilla/ESP) e o zagueiro Alcides (Shalke 04/Alemanha). A competição será disputada por 24 equipes divididas em seis grupos de quatro. O Brasil está no grupo C do Mundial, com sede na cidade de Dubai, ao lado de Canadá, República Checa e Austrália. A estréia brasileira será no dia 28 de novembro, contra o Canadá. No dia 1º de dezembro enfrenta os checos e no dia 4 de dezembro encerra a participação na primeira fase contra a Austrália. A final será dia 19 de dezembro.