Parreira completa lista de convocados O técnico Carlos Alberto Parreira divulgou nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, a lista dos cinco jogadores que atuam no Brasil convocados para os dois últimos jogos da seleção brasileira neste ano, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. O treinador decidiu poupar o Palmeiras - que está na fase final do Campeonato Brasileiro da Série B - e deixou o goleiro Marcos de fora. Parreira preferiu convocar o goleiro Julio César, do Flamengo. Nas demais posições nenhuma surpresa: foram chamados meia Alex (Cruzeiro), o centroavante Luis Fabiano (São Paulo) o volante Renato, e o meia Diego, ambos do Santos. Na semana passada, Parreira havia convocado os jogadores que atuam fora do país. O Brasil enfrenta o Peru, em Lima, dia 16 de novembro. No dia 19, pega o Uruguai, em Curitiba. Veja a Lista completa de convocados Dida (Milan) Júlio César (Flamengo) Cafu (Milan) Belletti (Villarreal) Roberto Carlos (Real Madrid) Júnior (Parma) Roque Júnior (Leeds) Lúcio (Bayer Leverkusen) Edmílson (Lyon) Juan (Bayer Leverkusen) Renato (Santos) Emerson (Roma) Gilberto Silva (Arsenal) Zé Roberto (Bayern de Munique) Juninho Pernambucano (Lyon) Kaká (Milan) Alex (Cruzeiro) Diego (Santos) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Ronaldo (Real Madrid) Rivaldo (Milan) Luis Fabiano (São Paulo)