Parreira confirma a escalação do time A seleção brasileira realizou no final da tarde desta terça-feira um leve treino tático no estádio Defensores del Chaco, no único trabalho de campo para o jogo com o Paraguai, que acontece na noite de quarta, em Assunção. O técnico Carlos Alberto Parreira aproveitou o treino para ensaiar jogadas de ataque pelas duas pontas, com participação direta dos laterais Cafu e Roberto Carlos, que mostrou estar recuperado das dores musculares na coxa direita que estava sentindo. Os meia-atacantes Kaká e Ronaldinho Gaúcho foram orientados várias vezes para recuar um pouco e ajudar na marcação. Ronaldo ficava mais fixo na frente, a fim de concluir os lances. O treino também serviu para Parreira confirmar a escalação do volante Renato, que ocupará o meio-de-campo titular com Gilberto Silva e Zé Roberto.