Parreira confirma escalação de Kaká Depois do treino realizado nesta terça-feira, o único para o amistoso contra a Irlanda, o técnico Carlos Alberto Parreira anunciou a escalação da seleção brasileira que entrará em campo nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), em Dublin. Kaká, que era dúvida por ter sofrido uma pancada no jogo de domingo no Campeonato Italiano, foi confirmado no time, ao lado de Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. ?Foi uma pancada de jogo, uma coisa supernormal. Não tem nenhum problema?, afirmou Kaká, depois de treinar normalmente. Assim, a seleção começará o jogo contra a Irlanda com a seguinte escalação: Dida; Cafu, Lúcio, Roque Júnior e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Kléberson, Zé Roberto e Kaká; Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. O treino da seleção no estádio Lansdowne Road, onde acontecerá o jogo desta quarta-feira, foi tumultuado. O coletivo chegou a ser interrompido quando um grupo de crianças invadiu parte do gramado e começou a bater bola. Depois, no final do trabalho comandado por Parreira, foi a vez dos torcedores entrarem no local em busca de autógrafos dos jogadores.