Parreira confirma Ricardinho para o lugar de Ronaldinho O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, confirmou nesta terça-feira, após a delegação almoçar no hotel Kempinski, em Moscou, que o meia Ricardinho será o substituto de Ronaldinho Gaúcho para o amistoso contra a Rússia, nesta quarta. "Com a entrada do Ricardinho, não mudarei o esquema tático da equipe. Talvez, no segundo tempo, eu use outra alternativa", declarou Parreira ao site da CBF. Já Ricardinho não quis se pronunciar sobre a titularidade. "O Parreira não me comunicou nada. Mas, essa será mais uma boa oportunidade para tentar me firmar no grupo que vai à Copa da Alemanha", declarou o meia do Corinthians. O jogo amistoso entre Brasil e Rússia acontecerá nesta quarta, às 13 horas (horário de Brasília), e marcará a estréia do uniforme que a seleção utilizará na Copa do Mundo da Alemanha.