Parreira confirma time a contra Jamaica A seleção brasileira que vai enfrentar a Jamaica em amistoso previsto para o domingo, às 11 horas, em Leicester, já está definida pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Após a sessão de treinos desta sexta-feira, o treinador escalou assim o time que entra em campo: Dida, Cafu, Lúcio, Roque Júnior e Roberto Carlos; Emerson, Gilberto Silva, Zé Roberto e Kaká; Ronaldo e Rivaldo. Os destaques da equipe titular que goleou os reservas por 5 a 1 foram os meias Kaká e Zé Roberto, com dois gols cada. Roque Júnior também fez o seu, enquanto Juninho Paulista descontou. Os jogadores voltam a treinar neste sábado às 12 horas de Brasília, no Walker Stadium, onde enfrenta os jamaicanos no domingo.