Parreira consulta Zagallo para convocar O treinador Carlos Alberto Parreira fez questão de ouvir o coordenador-técnico Zagallo antes de fechar a lista dos 22 convocados para os jogos da seleção brasileira com Paraguai, no dia 5 de junho, em Porto Alegre, e Argentina, no dia 8, em Buenos Aires. Nesta quinta-feira, às 15 horas, na sede da CBF, no Rio, ele anuncia os escolhidos para esses dois confrontos pelas Eliminatórias da Copa. Para isso, Parreira esteve no Hospital Samaritano, no Rio, onde Zagallo está internado desde o começo do mês - chegou a passar por uma cirurgia para desobstrução do duodeno na semana passada. "Foi uma surpresa que me deixou muito feliz. Já estava com saudade do ambiente de seleção. Deu para sentir o gosto da minha volta", disse Zagallo, após a reunião de trabalho em pleno hospital com Parreira e o supervisor da seleção, Américo Faria. De acordo com Parreira, a lista não terá novidades. Ele disse que são cada vez mais amplas as opções para a seleção, ressaltando que existem pelo menos três ou quatro convocáveis por posição. O técnico também fez uma análise da situação do Brasil nas Eliminatórias. "Faltam cinco jogos (Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia e Venezuela) para entrarmos na Copa. Mas acredito que se ganharmos um dos dois próximos, mais uma combinação de resultados de outras seleções, e estaremos garantidos", afirmou Parreira. Depois dessas partidas contra Paraguai e Argentina, a seleção brasileira parte logo em seguida para a Alemanha, onde disputará a Copa das Confederações - a estréia é no dia 16 de junho, contra a Grécia. "Como será a equipe que vem atuando nas Eliminatórias e muitos jogadores estarão cansados por causa do término da disputa de seus campeonatos nacionais, terei que dosar bem os treinamentos?, explicou o treinador.