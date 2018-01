Parreira consultou clubes para convocar O técnico Carlos Alberto Parreira revelou que consultou os clubes que cederam mais de dois jogadores para a seleção brasileira (Cruzeiro, Corinthians e Atlético-PR) antes de anunciar a convocação para a Copa das Confederações. ?Eles aceitaram?, disse o treinador nesta terça-feira, ao ser questionado se temia críticas por ter desfalcado as equipes por um longo período do Campeonato Brasileiro. Entre os clubes que mais cederam jogadores para esta convocação, estão o Corinthians (Gil, Fábio Luciano e Kléber), o Atlético-PR (Adriano, Kléberson e Illan) e o Cruzeiro (Maurinho, Edu Dracena e Alex). Para não atrapalhar a decisão da Copa do Brasil, Parreira liberou os jogadores de Cruzeiro e Flamengo para viajarem apenas no dia 12. Afinal, as duas equipes disputam em 11 de junho, no Mineirão, a segunda partida da final do torneio nacional.