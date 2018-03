Parreira convoca a seleção amanhã O técnico Carlos Alberto Parreira anuncia nesta terça-feira, às 15 horas, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio, a convocação da seleção brasileira para o amistoso contra a Hungria, que acontece no dia 28 de abril, em Budapeste. Ele deve chamar apenas jogadores que atuam no futebol europeu. Este será o segundo amistoso da seleção brasileira neste ano. O primeiro foi realizado em 18 de fevereiro, contra a Irlanda, em Dublin, quando houve empate por 0 a 0. Na oportunidade, Parreira também chamou somente atletas que jogam na Europa - o trio formado por Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká foi titular pela primeira vez. O chamado trio de ouro jogou mais uma vez depois daquele amistoso. Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká foram titulares contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. E de novo, nada de gol. Empate por 0 a 0 em Assunção. A maior dúvida dessa vez é quanto a convocação de Ronaldo. O atacante sofreu uma contusão muscular no domingo, defendendo o Real Madrid no Campeonato Espanhol, e a previsão é de que volte a jogar em 15 dias. Mesmo assim, Parreira deve chamá-lo, na expectativa de que ele entre em campo no clássico com o Barcelona, em 25 de abril, e possa vestir a camisa da seleção contra a Hungria.