Parreira convoca "brasileiros" nesta terça A negociação em torno dos convocados para a sub-20 pode ter servido também para o técnico Carlos Alberto Parreira fechar a lista dos 22 atletas que vão participar das duas próximas partidas do Brasil pelas eliminatórias do Mundial de 2006 - dia 16, contra o Peru, em Lima, e dia 19, com o Uruguai, em Curitiba. Nesta terça-feira, Parreira convoca mais cinco jogadores, que atuam no futebol brasileiro, para completar a relação. O goleiro Júlio César, do Flamengo, deve fazer parte da lista, embora a preferência da comissão técnica da seleção seja por Marcos, do Palmeiras. O pentacampeão mundial deve ficar fora por causa do momento decisivo do clube paulista na Série B do Brasileiro. Como a Série A será interrompida durante os jogos das Eliminatórias, Diego, do Santos; Alex, do Cruzeiro; e Luís Fabiano, do São Paulo, surgem como favoritos para constar da relação. A última vaga pode também recair sobre outro atleta do Santos, o meia Renato. Na semana passada, o técnico anunciou o nome de 17 atletas em atividade no exterior para os dois compromissos.