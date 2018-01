Parreira convoca Elano pela primeira vez O técnico Carlos Alberto Parreira anunciou nesta segunda-feira a convocação do meia Elano para substituir o volante Kléberson, contundido, nas duas primeiras partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, contra a Colômbia e o Equador. O jogador é o terceiro atleta do Santos a ser chamado pelo treinador para compor a equipe nacional. Antes, os meias Renato e Diego já haviam sido convocados. O jogador recebeu a notícia através do assessor de imprensa da seleção, Rodrigo Paiva, por telefone. O santista disse que está muito emocionado e pretende atender às exigências do treinador tão logo chegue à concentração, na Granja Comary. ?Eu costumo jogar mais à frente, mais em direção ao gol do que o Kléberson, mas não terei problemas em me adaptar ao esquema do Parreira?, garantiu.