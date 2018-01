Parreira convoca "estrangeiros" nesta 5ª O técnico Carlos Alberto Parreira convoca nesta quinta-feira, às 15 horas, a maior parte do grupo que vai participar dos dois próximos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006: contra Peru, dia 16, em Lima, e Uruguai, dia 19, em Curitiba. Ele divulgará na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a lista dos que atuam no exterior, onde constam seus 11 titulares - Dida, Cafu, Lúcio, Roque Júnior, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Emerson, Zé Roberto, Rivaldo, Ronadinho Gaúcho e Ronaldo. Ao todo, 23 jogadores vão integrar a equipe. Até o início da noite desta quarta-feira, a CBF não recebera nenhum comunicado sobre contusão de atletas convocáveis. E num levantamento feito pela entidade todos os nomes relacionados por Parreira estavam em condições de ser chamados. O meia Kleberson, pentacampeão mundial, pode fazer parte da relação. O atleta do Manchester United recuperou-se da contusão que o afastara da seleção nos primeiros meses do ano. Juninho Pernambucano e Juninho Paulista, que receberam muitos elogios de Parreira pelo amistoso contra a Jamaica, também podem estar entre os 23. A convocação dos que atuam no Brasil será na próxima semana, ainda sem dia definido. Santos - A disputa por Diego e Robinho está acirrada e a jovem dupla santista é cobiçada por três seleções. A principal, para os jogos com Peru e Uruguai, tem no primeiro uma peça importante como opção de meio-de-campo, no caso de uma eventualidade durante os treinos ou em qualquer das duas partidas. O técnico Parreira já contou com Diego nas duas rodadas iniciais das Eliminatórias do Mundial, com Colômbia e Equador. E é admirador do futebol de Robinho, que se destacou nos últimos jogos do Santos. A seleção sub-23, dirigida por Ricardo Gomes, vai fazer dois amistosos em novembro - com México e Colômbia - e o treinador já disse que gostaria de contar com eles. "Vai ser o último teste antes do Pré-Olímpico, em janeiro, e quanto mais eu puder treinar ou jogar com meus titulares, melhor. Mas sei que a sub-23 não é a prioridade neste momento e entendo isso." Ele deu a entender que Diego e Robinho poderiam então servir à seleção sub-20, que vai disputar o Mundial da categoria, de 27 de novembro a 19 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos. O técnico da equipe, Marcos Paquetá, vai completar a lista de convocados na terça-feira e não esconde o desejo de ter Diego e Robinho para a competição. "Estão nos meus planos, sim. Claro que quero tê-los no Mundial. Mas a decisão não vai caber a mim." Existe uma outra possibilidade: a de Diego e Robinho não constarem em nenhuma das três listas: vai depender da performance do Santos nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Para tanto, basta uma palavra do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. "Essas decisões, às vezes, são políticas; é assim que funciona, não podemos fugir a isso; uma coisa é certa: não queremos prejudicar os clubes, embora não possamos fechar os olhos para a seleção", disse Parreira.