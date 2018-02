Parreira convoca jogadores para pegar a Rússia no dia 14 O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, convocará no dia 14 de fevereiro, às 15h, os 22 jogadores que farão parte da equipe que disputará uma partida amistosa contra a Rússia, no dia 1.º de março, em Moscou. Esse será o único amistoso oficial que a seleção realizará antes do Mundial da Alemanha. O Brasil está no grupo F da Copa, ao lado de Japão, Austrália e Croácia. A estréia da seleção será no dia 13 junho, no estádio Olímpico de Berlim, às 16h, contra os croatas.