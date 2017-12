Parreira convoca lateral do Cruzeiro O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu não esperar pela pouco provável recuperação de Roberto Carlos e convocou nesta quinta-feira o lateral-esquerdo Leandro Silva, do Cruzeiro, para suprir a ausência do craque do Real Madrid na lista de 22 atletas relacionados para os dois próximos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias do Mundial de 2006: dia 16, contra o Peru, em Lima; e dia 19, com Uruguai, em Curitiba. Parreira tomou a decisão depois de ouvir do médico José Luiz Runco um relato sobre a lesão do lateral do Real Madrid. Roberto Carlos deve ficar fora das atividades regulares de duas a três semanas. Após vários exames realizados nesta quinta em Madri, os médicos do clube constataram que o jogador sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda. Roberto permaneceu o dia em casa, em repouso, aplicando gelo no local da inflamação e esperando o efeito dos antiinflamatórios. Mas deve viajar segunda-feira ao Brasil para se apresentar à seleção com o relatório médico do Real Madrid. Só assim será desconvocado oficialmente. Antes de saber que Leandro havia sido relacionado, Roberto Carlos chegou a comentar que tinha esperança de poder atuar, "um pouquinho que fosse", na partida contra o Uruguai. Parreira e o coordenador-técnico da seleção Zagallo estiveram nesta quinta-feira em Brasília para acompanhar a solenidade de posse do secretário de Esportes do Distrito Federal, Weber Magalhães. Eles retornariam ao Rio à noite e nesta sexta-feira se reúnem na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para definir detalhes da programação da próxima semana, quando a seleção treinará em Teresópolis, na região serrana do Rio.