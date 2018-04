Parreira convoca Magrão, do Palmeiras O técnico Carlos Alberto Parreira anunciou nesta terça-feira a convocação do volante Magrão, do Palmeiras, para defender o Brasil nos jogos contra Venezuela e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele substitui Gilberto Silva, do Arsenal, cortado por contusão. Esta é a segunda convocação do volante palmeirense para a Seleção Brasileira. Magrão foi chamado pela primeira vez para o amistoso contra o Haiti (vitória por 6 a 0), há pouco mais de um mês. A apresentação dos convocados será na semana que vem. Já Gilberto Silva foi cortado por estar com uma contusão nas costas e deve ficar cerca de um mês fora dos jogos do Arsenal, da Inglaterra. O próprio time inglês ainda não sabe exatamente qual é a lesão para definir o tratamento.