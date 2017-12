Parreira convoca o meia Pedrinho O meia Pedrinho, do Palmeiras, foi convocado nesta quarta-feira pelo técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, para a partida contra o Equador, dia 17, em Quito, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa de 2006. Ele foi chamado para substituir o volante Edu, do Arsenal, está contundido. É a terceira convocação de Pedrinho para a seleção. Ele, porém, só atuou uma vez pela equipe, e por apenas 30 minutos: no amistoso do Brasil com o Haiti, em agosto, em Porto Príncipe, quando entrou no segundo tempo para substituir Roger, do Fluminense. A previsão feita pelos médicos do Arsenal é a de que Edu deverá ficar sem condições de atuar por pelo menos duas semanas, após sofrer uma fratura em um dos dedos do pé direito. Como a seleção se apresenta na segunda-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, onde embarca em vôo fretado para o Equador, Parreira teve de cortá-lo. A contusão de Edu ocorreu na terça-feira, na vitória sobre o Everton, por 3 a 1, em Londres, pelas oitavas-de-final da Copa da Inglaterra. "Estava com a bola no alto, com o pé esquerdo, e o adversário me deu um carrinho que acertou direto no dedo do pé direito e acabou provocando esta pequena fratura", explicou o jogador do Arsenal. Com a saída de Edu, Parreira perdeu o terceiro jogador por motivo de contusão para o confronto contra os equatorianos, já que na terça-feira desconvocou o meia Zé Roberto, do Bayern de Munique, e o atacante Luís Fabiano, do Porto. Havia chamado para as duas vagas somente o meia Ricardinho, do Santos. As três contusões, a princípio, não são graves. Edu contou nem ter sido preciso engessar o pé. Já Luís Fabiano está fazendo fisioterapia no Porto para ficar curado o mais rápido possível das dores na virilha. E Zé Roberto explicou que os exames realizados após receber pancada na cabeça na partida contra o Borussia Monchengladbach, pelo Campeonato Alemão, nada acusaram. Mas, por causa da intensidade do choque, os médicos alemães recomendaram repouso e esforço físico "leve" por uma semana.