Parreira convoca os "estrangeiros" O técnico Carlos Alberto Parreira convocará nesta sexta-feira os jogadores que atuam no exterior para o amistoso do dia 29, no Porto, contra a Seleção de Portugal, dirigida pelo técnico Luiz Felipe Scolari. A lista complementar será anunciada na próxima semana. A possibilidade de um amistoso no início de abril ainda não foi descartada. O eventual confronto teria de ser na Europa. A definição pode sair hoje. Parreira não abre mão de contar com os principais jogadores do Brasil para esse amistoso. Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Roberto Carlos são nomes certos na relação. Leia mais no Jornal da Tarde