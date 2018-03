Parreira convoca para Eliminatórias Sem nenhuma grande surpresa, o técnico Carlos Alberto Parreira convocou nesta quinta-feira 22 jogadores para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, contra o Paraguai, no dia 5 de junho, em Porto Alegre, e contra a Argentina, três dias depois, em Buenos Aires. A seleção terá três jogadores que atuam no Brasil: o goleiro Marcos e os santistas Ricardinho e Robinho. O grupo será praticamente o mesmo que vai disputar a Copa das Confederações na Alemanha, cuja estréia do Brasil está prevista para o dia 16 de junho contra a Grécia, na cidade de Leipzig. Em instantes, o treinador anuncia quatro mudanças na lista para esta competição. Veja a lista de convocados: Goleiros: Marcos (Palmeiras) Dida (Milan) Laterais: Cafu (Milan) Belletti (Barcelona) Roberto Carlos (Real Madrid) Gilberto (Hertha Berlim) Zagueiros: Roque Jr (Bayer Leverkusen) Juan (Bayer Leverkusen) Luisão (Benfica) Lucio (Bayer Munique) Emerson (Juventus) Meio-campistas: Juninho Pernambucano (Lyon) Zé Roberto (Bayern Munique) Ricardinho (Santos) Kaká (Milan) Renato (Sevilha) Gilberto Silva (Arsenal) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Atacantes: Ronaldo (Real Madrid) Adriano (Inter de Milão) Ricardo Oliveira (Bétis) Robinho (Santos)