Parreira convoca para lugar de Kléberson O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, vai convocar na tarde desta segunda-feira um substituto para o volante Kléberson, que deslocou o ombro na partida do Manchester contra o Southampton, no domingo. O treinador vai anunciar na sede da CBF um jogador que atue no futebol brasileiro, para as duas primeiras partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, contra a Colômbia e Equador. A seleção se apresenta nesta terça-feira no Rio de Janeiro, onde vai treinar na Granja Comary, em Teresópolis.