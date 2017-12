Parreira convoca para quatro jogos O técnico Carlos Alberto Parreira convocou nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, 24 jogadores para os próximos quatro jogos da seleção brasileira - os amistosos contra a França (dia 20) e seleção da Catalunha (25); Argentina (2 de junho) e Chile (6 de junho) - estes dois últimos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A principal novidade é a inclusão do nome do zagueiro Luisão (ex-Cruzeiro e hoje no Benfica). Ele entra no lugar de Bordon (Stuttgart), que havia sido chamado para o amistoso contra Hungria. Kléberson (Manchester United) está de volta e, com isso, o volante Renato, do Santos, ficou de fora. O zagueiro Edmílson foi chamado, mas deverá atuar como volante, no lugar de Gilberto Silva, que não poderá atuar na partida contra a Argentina. Confira a lista dos 24 convocados: Goleiros: Dida (Milan) e Marcos (Palmeiras) Laterais: Cafu (Milan), Júnior (Siena), Roberto Carlos (Real Madrid) e Belletti (Villarreal) Zagueiros: Roque Junior (Siena), Edmílson, Juan e Lúcio (Bayer Leverkusen) e Luizão (Benfica) Meias: Juninho Pernambucano (Lyon), Felipe (Flamengo), Kléberson (Manchester United), Alex (Cruzeiro), Kaká (Milan), Zé Roberto (Bayern de Munique), Júlio Baptista (Sevilla), Edu e Gilberto Silva (Arsenal) Atacantes: Ronaldinho Gaúcho (Barcelona), Luís Fabiano (São Paulo), Adriano(Inter de Milão) e Ronaldo (Real Madrid).