Parreira convoca Rogério Ceni, Gilberto, Cris e Fred O técnico Carlos Alberto Parreira anunciou na manhã desta segunda-feira, no Rio, a relação dos 23 convocados do Brasil para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha, que começa no dia 9 de junho. Sem surpresas de última hora, o destaque foi a confirmação de alguns nomes que não estavam garantidos até então: o goleiro Rogério Ceni, o zagueiro Cris, o lateral-esquerdo Gilberto e o atacante Fred. A maior disputa foi no gol. Em grande fase, Rogério Ceni (São Paulo) levou a melhor sobre Marcos (Palmeiras), que foi o goleiro titular na última Copa, mas enfrenta seguidas contusões. Outro titular de 2002 que perdeu sua vaga foi o zagueiro Roque Júnior, que deu lugar para Cris. Na lateral-esquerda, o favorito Gustavo Nery acabou sendo preterido: entrou Gilberto. E no ataque, Fred aproveitou da contusão de Ricardo Oliveira para se juntar ao grupo que vai para a Alemanha. Em busca do hexa, houve uma renovação de mais de 50% em relação ao grupo que disputou a última Copa, em 2002. Mas a base da seleção continua sendo a mesma que conquistou o pentacampeonato mundial na Coréia/Japão: Dida, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Por isso mesmo, Parreira considera que a seleção ficou com a média etária, entre 28 a 30 anos, perfeita para a disputa da Copa. De acordo com o treinador, o Brasil conseguiu o objetivo de mesclar juventude e experiência na intensidade ideal para ser campeão mundial mais uma vez. Programação A seleção brasileira embarca para a Europa no dia 21 de maio. A preparação será feita na cidade de Weggis, na Suíça. O grupo só parte em 4 de junho para a Alemanha, onde ficará concentrado em Konigstein, localizada a 20 km de Frankfurt. Nesse período de preparação para a Copa, o Brasil fará dois amistosos. O primeiro será no dia 30 de maio, contra a seleção da cidade suíça de Lucerna, na Basiléia. Depois, já em 4 de junho, antes de seguir para a Alemanha, o jogo será com a Nova Zelândia, em Genebra. A estréia brasileira na Copa do Mundo está programada para 13 de junho, contra a Croácia, em Berlim. Depois, a partida será com a Austrália, dia 18, em Munique. E, no final da primeira fase, o Brasil jogará com o Japão, dia 22, em Dortmund. Confira a lista dos 23 convocados: Goleiros 1 - Dida (Milan/ITA) 12 - Rogério Ceni (São Paulo/BRA) 22 - Júlio Cesar (Inter de Milão/ITA) Zagueiros 3 - Lúcio (Bayern de Munique/ALE) 4 - Juan (Bayer Leverkusen/ALE) 14 - Luisão (Benfica/POR) 15 - Cris (Lyon/FRA) Laterais 2 - Cafu (Milan/ITA) 6 - Roberto Carlos (Real Madrid/ESP) 13 - Cicinho (Real Madrid/ESP) 16 - Gilberto (Hertha Berlin/ALE) Volantes 5 - Emerson (Juventus/ITA) 11 - Zé Roberto (Bayern de Munique/ALE) 17 - Gilberto Silva (Arsenal/ING) 18 - Edmílson (Barcelona/ESP) Meias 8 - Kaká (Milan/ITA) 10 - Ronaldinho Gaúcho (Barcelona/ESP) 19 - Juninho Pernambucano (Lyon/FRA) 20 - Ricardinho (Corinthians/BRA) Atacantes 7 - Adriano (Inter de Milão/ITA) 9 - Ronaldo (Real Madrid/ESP) 21 - Fred (Lyon/FRA) 23 - Robinho (Real Madrid/ESP)