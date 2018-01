Parreira convoca seleção na terça-feira Com o fim do sonho olímpico, a seleção principal voltou a ser destaque na CBF. Na terça-feira, o técnico Carlos Alberto Parreira chamará os jogadores que atuam por clubes estrangeiros para o amistoso contra a Irlanda, em Dublin, no dia 18 de fevereiro. No dia 10, será a vez dos atletas de equipes do Brasil serem convocados. Parreira já deixou claro que somente dois ou três jogadores que atuam no Brasil serão chamados. A intenção do treinador é a de convocar o maior número possível de atletas "estrangeiros" para aproveitar o fato de o confronto ser realizado na Europa e em uma data oficial da Fifa, onde poderá contar com as principais estrelas da seleção como o lateral-esquerdo Roberto Carlos, o atacante Ronaldo e o meia Ronaldinho Gaúcho.