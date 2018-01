Parreira convoca seleção nesta quarta O técnico Carlos Alberto Parreira anuncia nesta quarta-feira, na sede da CBF, no Rio, a convocação da seleção brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa de 2006. Já classificado para o Mundial da Alemanha, o Brasil jogará contra a Bolívia, no dia 9 de outubro, em La Paz (17 horas de Brasília), e com a Venezuela, no dia 12 de outubro, em Belém (PA), às 21h30. Apesar de a seleção já ter conquistado a vaga na Copa, Parreira não deve poupar ninguém. Quer força máxima para treinar o time - principalmente os 4 jogadores de frente - e também pensa em brigar pela liderança das Eliminatórias. Afinal, o Brasil está apenas 1 ponto atrás da Argentina, que ocupa o primeiro lugar.