Parreira convoca zagueiro Anderson O técnico Carlos Alberto Parreira convocou no início da noite desta segunda-feira o zagueiro Anderson, do Corinthians, para defender a Seleção Brasileira no amistoso contra a Seleção de Hong Kong, no dia 9 de fevereiro. O zagueiro corintiano foi chamado para o lugar do atacante Adriano, da Inter de Milão, cortado por uma contusão muscular.