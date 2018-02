Parreira convocará a seleção brasileira nesta terça Carlos Alberto Parreira convoca nesta terça-feira no Rio os atletas para o amistoso do dia 1.º de março, contra a Rússia, em Moscou. O jogo faz parte da cota anual da Ambev, uma das patrocinadoras da seleção. E difícil é saber qual o proveito do jogo para a equipe ? a temperatura na capital russa vem oscilando entre 11 e 18 graus, negativos, o que aumenta o risco de lesões musculares. Para a posição de Cafu, Parreira vai chamar Cicinho e possivelmente Belletti. Outro problema da comissão técnica da seleção é para a reserva de Dida. O goleiro Marcos sofreu contratura muscular na coxa direita no jogo do Palmeiras com o Bragantino, sábado, pelo Campeonato Paulista, e deve permanecer longe dos campos pelo menos por um mês. A situação dele na seleção, porém, não é tão complicada quanto a de Cafu. Marcos está bem tecnicamente e se voltar em março em condições de ser titular do Palmeiras vai assegurar a presença no Mundial. A situação do lateral Cafu na seleção brasileira se agravou após a confirmação de que será submetido a uma artroscopia na quinta-feira por causa de lesão no menisco interno do joelho esquerdo. Ele já vinha passando por problemas técnicos no Milan, onde ocupa a reserva. De acordo com o médico da seleção, José Luís Runco, Cafu poderá voltar as atividades normais em três ou quatro semanas. ?Essa é a previsão se tudo evoluir da maneira como esperamos?, disse o ortopedista, responsável pela cirurgia do atleta, programada para o Hospital Pasteur, no Méier, zona norte do Rio. Titular da seleção nos jogos finais das últimas três Copas do Mundo, Cafu teve uma queda de rendimento acentuada nos últimos meses, atuando pelo Milan. Em proporção inversa, Cicinho, seu reserva imediato na lateral-direita da seleção, passou a chamar a atenção pelas atuações no Real Madrid. O técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, preferiu se esquivar das perguntas sobre o futuro de Cafu na equipe. Antes de saber das declarações do médico, ele evitou especulações. ?Vou aguardar um pronunciamento do Runco. Não posso me precipitar.?