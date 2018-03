Parreira corta Alex e convoca Edu O técnico Carlos Alberto Parreira anunciou na tarde desta terça-feira o corte do meia Alex, do Fenerbahçe, da Turquia, para a disputa da Copa das Confederações. O jogador, que passa férias em Curitiba, telefonou para o médico da Seleção, José Luís Runco, comunicando que sofreu uma lesão na última rodada do Campeonato Turco. Examinado pelo médico Edílson Tieli, na capital curitibana, ficou constatado um estiramento no músculo adutor da coxa direita de Alex. O médico da Seleção Brasileira, José Luís Runco, explicou que a lesão deixará o jogador inativo 15 dias. Desconvocado Alex, a comissão técnica chamou Edu para o seu lugar no grupo que vai disputar a Copa das Confederações. Edu, que se transferiu do Arsenal (ING) para o Valencia, da Espanha, recebeu a notícia da convocação com alegria. ?É sempre um motivo de orgulho jogar pela Seleção Brasileira, ainda mais para participar de uma competição como a Copa das Confederações?, disse Edu, que viaja com a delegação para a Alemanha no dia 10 de junho.