Parreira corta dois e chama Ricardinho A seleção só se reúne na segunda-feira, no Rio, mas já tem duas baixas e uma novidade para a partida contra o Equador, dia 17, em Quito, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. O técnico Carlos Alberto Parreira foi obrigado a abrir mão, hoje, de Luís Fabiano, do Porto, e Zé Roberto, do Bayern de Munique, contundidos, e chamou Ricardinho, do Santos. O restante do grupo, por enquanto, está inalterado para a 11.ª apresentação na fase de classificação da zona Sul-Americana. Luís Fabiano havia sido chamado, mas como opção na reserva. O ex-são-paulino era, até a Copa América, a primeira alternativa para o ataque. No entanto, perdeu espaço para Adriano, da Internazionale, artilheiro do Brasil na conquista do título, no Peru, e um dos jogadores que mais se destacaram em 2004. Zé Roberto, ao contrário, é um dos nomes fixos nas convocações e tem sido titular de Parreira. O meia ficou fora apenas do amistoso com a Alemanha e da partida com a Bolívia (também pelas Eliminatórias), porque fez parte do grupo de atletas punidos pela CBF por não atenderem ao chamado para o ?amistoso da paz? contra o Haiti em agosto. Parreira terá pouco tempo para definir o time que jogará no meio da semana que vem. Segundo a programação divulgada hoje pela CBF, os jogadores se encontram no Aeroporto Tom Jobim, no Rio, no início da tarde de segunda-feira e na seqüência embarcam para Guayaquil em vôo fretado. O único treino está marcado para a terça-feira, no Estádio Monumental, do Barcelona. O grupo viaja para Quito só na quarta, poucas horas antes do jogo. A relação tem agora: goleiros - Dida (Milan) e Julio Cesar (Flamengo); laterais - Cafu (Milan), Maicon (Monaco), Roberto Carlos (Real Madrid), Gilberto (Hertha Berlim); zagueiros - Juan (Leverkusen), Lúcio (Bayern de Munique), Roque Júnior (Leverkusen) e Luisão (Benfica); meias - Renato (Sevilla), Julio Baptista (Sevilla), Juninho Pernambucano (Lyon), Dudu Cearense (Rennes), Kleberson (Manchester U.), Edu (Arsenal) e Kaká (Milan). atacantes - Ronaldinho Gaúcho (Barcelona), Adriano (Inter) e Ronaldo (Real Madrid).