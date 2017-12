Parreira corta Emerson e chama Rochemback A seleção brasileira que enfrenta a Irlanda no dia 18 de fevereiro, em Dublin, no amistoso de preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo, sofreu uma baixa nesta quinta-feira. O volante Emerson, da Roma, foi cortado por contusão. O técnico Carlos Alberto Parreira foi rápido e chamou Fábio Rochemback, do Sporting Lisboa, para a vaga. Em fax assinado pelo médico Mário Brozzi, o clube italiano informa que Emerson encontra-se em período de recuperação de uma contusão no ombro direito, o mesmo lesionado durante a preparação da seleção para a Copa do Mundo de 2002. Com isso, o jogador da Roma está impossibilitado de disputar o amistoso contra a Irlanda.