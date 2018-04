Parreira corta Luís Fabiano e Diego Por motivo de contusão, o atacante Luís Fabiano, do São Paulo e o meia Diego, do Porto, foram cortados nesta sexta-feira da seleção brasileira, que enfrentará a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, dia 5, em São Paulo. A princípio, somente o atacante Nilmar, que está trocando o Internacional pelo Lyon, da França, foi convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para substituir os dois jogadores. Parreira explicou que convocou somente um atleta porque Diego, ao contrário de Luís Fabiano, permanece relacionado para o amistoso do Brasil na Alemanha, dia 8, contra a seleção local. O treinador disse que irá aguardar alguns dias para saber se o ex-jogador do Santos terá condições de atuar contra os alemães. Na próxima semana, os jogadores se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio, para o período de treinamentos antes do confronto contra a Bolívia.