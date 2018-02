Parreira corta Magrão e chama Mineiro Com uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no treino de quinta-feira na Granja Comary, o volante Magrão foi cortado da seleção brasileira. Sem perder tempo, o técnico Carlos Alberto Parreira já chamou Mineiro, do São Paulo, para substituí-lo. Mas Mineiro não irá participar do jogo de domingo, quando a seleção brasileira enfrenta o Peru em Goiânia, pelas Eliminatórias. Com isso, poderá defender o São Paulo neste sábado, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista. Mineiro se junta ao grupo na noite de domingo, ainda em Goiânia, antes do embarque da seleção para Montevidéu, onde o Brasil enfrenta o Uruguai na quarta-feira, também pelas Eliminatórias. Trabalho decisivo - O técnico Parreira comanda um treino na tarde desta sexta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis, quando deve definir o time titular para o jogo com o Peru. A dúvida é entre Juninho Pernambucano e Robinho.