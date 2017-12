Parreira critica jogo violento de Portugal e Holanda A partida entre Portugal e Holanda, no último domingo e que terminou 1 a 0 para o time dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari, foi considerada como um exemplo negativo para o futebol e uma lição para os árbitros. Este foi o tom da análise que o técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira fez nesta segunda-feira do jogo. O tom da frase foi de recado até para o jogo contra Gana, uma seleção muito faltosa - foi a primeira colocada no ranking de mais faltas no Mundial após o fim da primeira fase - 76 faltas em três jogos, média de 25,3 por partida. "Aquilo é para ser rechaçado, não teve futebol. Pode servir como exemplo para evitar a violência nos próximos jogos", disse o técnico brasileiro nesta segunda-feira, na entrevista coletiva. A partida no Frankenstadion, em Nuremberg, teve quatro expulsos e 12 advertidos com cartões amarelos, além de 25 faltas cometidas pelos dois times (10 por Portugal e 15 pela Holanda).