Parreira critica tabela das eliminatórias A tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 desapontou o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira. Ele preferia estrear em casa. Mas o Brasil vai iniciar a competição enfrentando a Colômbia, dia 6 ou 7 de setembro, em Barranquila. Parreira está na Europa e, por telefone, disse à Agência Estado que não adianta agora pensar no que já foi definido. ?Tínhamos feito uma previsão que acabou não se concretizando. A partir deste instante, a tabela não tem de ser discutida. Tem de ser encarada." O treinador gostou de saber, porém, que a seleção vai encerrar a disputa atuando no Brasil contra a Venezuela. Sobre o primeiro adversário, a Colômbia, disse que é a equipe que mais evoluiu nos últimos anos na América do Sul, prevendo uma estréia complicada. ?Mas não estamos com medo." Ele quer concentração total para as Eliminatórias a fim de evitar o que se passou nas duas últimas edições do torneio, para as Copas de 1994 e 2002, quando o Brasil teve sérias dificuldades para conseguir a classificação. ?Não podemos repetir o que ocorreu, com o susto que levamos de só alcançar o objetivo na última rodada", afirmou. ?Sei bem o que é isso. Eu era o técnico nas Eliminatórias de 1994." Apesar dos problemas de sempre, com relação ao pouco tempo de treino, à escassez de amistosos e à dificuldade para liberar atletas com antecedência, o treinador fez questão de demonstrar otimismo, lembrando que o Brasil, após sofrer nessas duas seletivas, acabou conquistando o título ambas as vezes. Os jogos da competição serão disputados em séries e cada convocação servirá para duas partidas. Por exemplo, o Brasil atuará contra o Equador três dias depois de enfrentar a Colômbia. E vai ser assim até o final das eliminatórias, em 2005. Por conta desse novo critério, a seleção deve voltar a treinar na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio. ?Se tivermos pelo menos dois dias para dar atividade ao grupo no Brasil, vou optar por reuni-lo na Granja." Ele deixou claro que a equipe escolhida para a disputa da Copa das Confederações, em junho, será diferente a do jogo com a Colômbia. ?Mas o torneio na França vai ser importante por que vai servir como campo de observação para a seqüência das eliminatórias e Copa do Mundo." Tristeza - O treinador lamentou a eliminação do Corinthians da Copa Libertadores da América e ainda buscava informações sobre o que ocorrera com a equipe paulista na partida decisiva com o River Plate. ?Fiquei triste, havia uma enorme expectativa pelo jogo e a torcida era grande pela classificação." Parreira assistiu à derrota do Real Madri para a Juventus, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões, e neste sábado vai ver um jogo pelo Campeonato Italiano em Verona: Chievo x Roma. Ele viaja em companhia do coordenador-técnico da seleção, Mário Jorge Lobo Zagallo.