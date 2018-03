Parreira dá alerta aos campeões do mundo Alerta amarelo para os "figurões" da seleção brasileira. Eles foram poupados da convocação para a Copa das Confederações, gozam ainda de muito prestígio com o técnico Carlos Alberto Parreira, mas não podem ser considerados donos da posição. Foi o que deixou escapar o próprio treinador. ?A renovação do futebol brasileiro é muito grande. E entre os jogadores é comum o sentimento de que quem dá uma chance, pode perder a vaga?, disse Parreira. Ele deixou fora Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Cafu e Gilberto Silva, titulares da seleção no Mundial de 2002. Os dois primeiros têm compromissos com o Real Madrid até 22 de junho e só poderiam se integrar à seleção após a segunda rodada da Copa. De qualquer maneira, seriam dispensados para descansar. Critério utilizado para a não-convocação de Cafu, Rivaldo e Gilberto Silva. O zagueiro Edmilson, contundido, também desfalcará a equipe. ?Ninguém pode afirmar quem vai ao Mundial de 2006. Ao longo de dois anos e meio ninguém sabe o que pode acontecer?, disse Parreira. Ele, no entanto, afirmou que conta com esses atletas para o início das eliminatórias. O técnico chamou nesta terça-feira 11 jogadores que atuam no exterior. Na terça-feira, completará a lista com outros 12 nomes. O lateral-esquerdo Fábio Aurélio, do Valencia, e o meia Eduardo Costa, do Bordeaux, compõem a relação. Fábio esteve na Olimpíada de Sydney e Eduardo jogou nas últimas eliminatórias. Do time campeão do mundo, Ronaldinho Gaúcho, Lúcio, Roque Júnior, Belletti e Dida foram lembrados.