Parreira dá vez aos campeões da América Os jogadores que ajudaram o Brasil a conquistar a Copa América ganham espaço com Carlos Alberto Parreira. Adriano, Edu, Alex, Renato tiveram o empenho e a dedicação demonstrados no Peru recompensados com presença no jogo deste domingo. E, embora o adversário não tenha exigido muito, mostraram mais uma vez que têm condições de ser excelentes alternativas para os titulares. "Não houve nenhuma surpresa", ponderou Parreira. "Esses jogadores sabem o que eu quero e tenho confiança neles", afirmou, mais satisfeito do que nunca com as alternativas com as quais pode contar. A recíproca é verdadeira. O quarteto que entrou neste domingo se comportou como manda o figurino e recitou a cartilha do treinador. Adriano não ficou apenas preso às ações de área e tratou de sair para buscar jogo. Além disso, mostrou disposição para entrosar-se com Ronaldo e foi premiado com um gol, de cabeça, no primeiro tempo. Adriano apenas confirmou que ganha a corrida que, até pouco tempo atrás, tinha Luís Fabiano como favorito. Edu também cava seu espaço, em silêncio, da mesma forma como ocorreu, no Mundial, com Gilberto Silva e Kleberson. O volante do Arsenal aos poucos se solta, revela personalidade, participa em jogadas de ataque e continua sem reclamar vaga de titular. "Quero estar no grupo", repete, com discurso politicamente correto. "O importante é ser lembrado sempre." Alex e Renato entraram no segundo tempo e, mesmo sem ter sido brilhantes, saíram com a certeza de que o espaço está aberto para novos chamados.