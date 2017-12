Parreira de olho em Juninho e Edmilson Os amistosos do Brasil com a França, dia 20, e a Catalunha, dia 25, serão especialmente importantes para dois jogadores: Juninho Pernambucano e Edmílson. O técnico Carlos Alberto Parreira disse nesta quarta-feira que essas partidas podem significar a efetivação de ambos na equipe titular. "Só depende deles." A declaração reforça a intenção do treinador de dar mais estilo e toque de bola ao time. Parreira elogiou os dois meias ao anunciar uma superconvocação de 24 atletas para quatro partidas do Brasil. O zagueiro Luisão, do Benfica, volta ao grupo depois de um ano ausente da seleção principal. O meia Kleberson, do Manchester United, também foi relacionado, após longa ausência. Ele disputava vaga na equipe com Renato, do Santos. "É difícil dizer porque o Renato não está na lista. Priorizamos a experiência. Lamento tê-lo deixado fora", disse Parreira, destacando que relacionou três atletas para a mesma posição do meia santista - Juninho, Júlio Baptista e Kleberson. Depois dos compromissos com França e Catalunha, o Brasil vai jogar com Argentina, dia 2 de junho, e Chile, dia 6, pelas Eliminatórias do Mundial de 2006. A convocação para as quatro partidas pode ser alterada. Dependendo do andamento da Copa do Brasil e da Taça Libertadores da América, a comissão técnica da seleção deve entrar em contato com treinadores dos clubes para negociar a permanência de atletas no grupo. Nesse caso se incluem Luís Fabiano, do São Paulo, Marcos, do Palmeiras, Felipe, do Flamengo, e Alex, do Cruzeiro. "Se mantê-los no grupo significa prejudicar os clubes, devemos dispensá-los", disse o supervisor Américo Faria. Para relacionar Luisão, Parreira entrou em contato com Luiz Felipe Scolari, atual técnico da seleção de Portugal, de quem ouviu boas recomedações sobre o ex-zagueiro do Cruzeiro. Luisão disputou a Copa Ouro em julho de 2003, integrando a seleção pré-olímpica. No time dirigido por Parreira, atuou pela última vez no empate sem gols com o México, em 30 de abril do ano passado, em amistoso realizado em Guadalajara. Já o meia Kleberson, pentacampeão mundial, não veste a camisa da seleção desde 23 de junho de 2003, no empate por 2 a 2 com a Turquia, pela Copa das Confederações. A lista trouxe de volta os atacantes Ronaldo e Adriano à seleção, não-convocados para o último amistoso, com a Hungria, por problemas médicos. Outro que também esteve fora do jogo em Budapeste e agora se reintegra ao grupo é o zagueiro Lúcio, que sofreu artroscopia recentemente e só deve ter condições de disputar as partidas com Argentina e Chile. Os laterais Belletti e Júnior também foram escolhidos pelo técnico, numa demonstração de que ele apenas testara Mancini e Dedê contra a Hungria, quando não convocou os reservas de Cafu e Roberto Carlos na Copa do Mundo de 2002. DILEMA - Uma dor de cabeça a mais para o técnico Parreira é um problema caseiro. O lateral Cafu marcou jogo beneficente dia 18, em Milão, e ?convocou? uma verdadeira seleção para o evento, incluindo em sua lista Ronaldo, Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho, entre outros. A programação da seleção prevê a apresentação do grupo no mesmo dia à Parreira. De acordo com a Assessoria de Imprensa da CBF, Cafu alegou à comissão técnica que não pode desmarcar o compromisso, que arrecadará verbas para a Fundação Cafu.