Parreira decide esperar Roberto Carlos O técnico Carlos Alberto Parreira conta com Roberto Carlos nem que seja para apenas o jogo com o Uruguai, dia 19, em Curitiba. Se o atleta não tiver condições de enfrentar o Peru, antes, dia 16, em Lima, mas houver a possibilidade de ser aproveitado na partida seguinte, vai ser mantido no grupo da seleção. A presença de Roberto Carlos nas duas partidas válidas pelas Eliminatórias do Mundial de 2006 passou a ser uma incógnita depois que o atleta se contundiu no jogo entre Real Madrid e Partizan, terça-feira, em Belgrado, pela Liga dos Campeões da Europa. "Conversamos por telefone e achei o Roberto bastante otimista. Ele vai me ligar amanhã para dar a resposta, espero que seja a melhor possível", disse Parreira, confirmando que o lateral do Real Madrid seria submetido a um exame de ressonância magnética ainda hoje ou no mais tardar na manhã desta quinta para saber a extensão da lesão. "O Roberto me disse que ao sentir um desconforto na coxa resolveu sair logo para não agravar o problema." O treinador da seleção, que passou a tarde na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), deu a entender que não haveria hoje no futebol brasileiro um lateral que reunisse todas as qualidades de Roberto Carlos. Sem querer citar nome de um lateral-esquerdo, que pode ser convocado na eventualidade do afastamento do pentacampeão mundial, Parreira lembrou que possui uma lista de pelo menos oito atletas para cada posição. "Em atividade aqui no Brasil são três, quatro nomes, não há como fugir disso", admitiu Parreira. Ele referia-se a Leandro, do Cruzeiro, Gilberto, do Grêmio, Fabiano, do São Paulo, e Léo, do Santos. Como a Fifa determina que jogadores que atuam no exterior sejam convocados para compromissos oficiais das seleções nacionais com 15 dias de antecedência, o técnico não poderia agora convocar nenhum atleta da Europa para a vaga de Roberto Carlos - uma vez que a partida com o Peru será disputada daqui a dez dias. De qualquer forma, se o lateral do Real Madrid não puder se juntar ao grupo, a vaga de titular será de Júnior, do Parma - autor de um gol na Copa do Mundo de 2002, contra a Costa Rica. Na oportunidade, ele substituía Roberto Carlos, suspenso por ter recebido dois cartões amarelos. Nesta quinta-feira, Parreira e o coordenador-técnico Zagallo viajam a Brasília para assistir à solenidade de posse de Weber Magalhães como secretário de esportes do Distrito Federal. O dirigente foi o chefe da delegação brasileira na Copa do Mundo da Coréia do Sul e Japão. A dupla retorna ao Rio à noite, já com a decisão tomada a respeito da permanência ou não de Roberto Carlos na seleção. A apresentação do grupo está marcada para terça-feira, no aeroporto Santos Dumont, no Rio, de onde seguem para a concentração da CBF, na Granja Comary, em Teresópolis. Durante três dias de treinos, Parreira deve comandar dois coletivos. A viagem para Lima será na sexta-feira, dia 14, em vôo fretado.