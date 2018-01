Parreira decide permanecer na França O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu não voltar ao Brasil com a seleção brasileira, depois da eliminação na primeira fase da Copa das Confederações. O treinador preferiu continuar na França para acompanhar os jogos das semifinais da competição, que começam amanhã. O coordenador-técnico, Mário Jorge Lobo Zagallo, ao contrário, retornou ao País e desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã bastante otimista. Segundo ele, a Copa das Confederações seria usada para observação e, neste sentido, a participação do Brasil foi bastante produtiva. "É sempre dentro das derrotas que a gente encontra os melhores caminhos", disse ele, no aeroporto. Zagallo garantiu que a eliminação brasileira não deve ser motivo de preocupação. "Nós temos três bases na seleção. Uma que está no Real Madrid (Ronaldo e Roberto Carlos) e em Gilberto (Silva, do Arsenal). Outra esteve na Copa das Confederações e uma terceira joga hoje à noite (referindo-se ao Santos, que enfrenta o Boca Jrs na final da Libertadores)", disse. Além de Zagallo e outros membros da comissão técnica, desembarcaram no Rio o goleiro Fábio (Vasco), o lateral Gilberto (Grêmio), o zagueiro Juan (Bayer Leverkusen) e o atacante Adriano (Parma). Os demais ficaram em São Paulo. RONALDO - O atacante Ronaldo desembarcou no mesmo vôo da Seleção. Depois de receber o prêmio da Academia de Esportes da França - uma das maiores honrarias do esporte na Europa - o jogador deverá passar férias no Rio. Na chegada, não quis conversa com os jornalistas. ?Vocês fazem muita confusão?, argumentou ele.