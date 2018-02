Parreira decide ?poupar? clubes Privilegiar os clubes brasileiros foi a principal justificativa apresentada pelo técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, para não convocar nenhum jogador em substituição aos contundidos meia Kaká, do São Paulo, e o atacante Denílson, do Real Bétis, cortados da lista de jogadores do amistoso contra Portugal, na Cidade do Porto, previsto para sábado. Apesar da regalia, o treinador aproveitou para mandar um recado aos times do País e europeus: "para a Copa das Confederações (na França, em junho) não vou abrir mão de ninguém", disse, durante o embarque no início da noite desta segunda-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Parreira ainda lembrou que a seleção tem várias opções entre os 20 remanescentes para substituir Kaká e Denílson e a partida não deve exigir mais do que quatro substituições. De acordo com ele, a comissão técnica está tendo que se adaptar às adversidades, por causa das várias competições em curso. "Como poderia tirar mais um jogador do São Paulo, que não vai ter mais o Kaká?", indagou Parreira. "Corinthians, Grêmio e o Santos estão na Taça Libertadores. O Polga (Anderson, zagueiro gremista) só não foi chamado por causa disso." A lembrança do nome do zagueiro do Grêmio fez com que o coordenador-técnico da seleção, Zagallo, se manifestasse. "Abrimos mão do Polga e acabamos levando pauladas de todos os lados porque chamamos o Cris para substituí-lo.", protestou. O técnico da seleção ainda cogitou chamar um atleta que atua por um clube europeu, mas não obteve a sua liberação. O embarque dos três jogadores convocados por Parreira e que atuam no Brasil, o goleiro Marcos, do Palmeiras, o zagueiro Luisão, do Grêmio, e o meia Kléberson, do Atlético-PR, se juntariam à delegação em São Paulo.