Parreira defende atacante Adriano O técnico Carlos Alberto Parreira saiu em defesa do atacante Adriano, da Inter de Milão, expulso no jogo de terça-feira, pela Liga dos Campeões, contra o Valencia, após dar um soco no rosto do adversário. O atleta brasileiro, na verdade, revidara um tapa no rosto desferido pelo zagueiro português Caneira. "Eu teria reagido da mesma maneira. Não vou condená-lo por isso. Mostrou que tem sangue quente e isso, às vezes, é bom", disse o treinador da seleção brasileira. De acordo com Parreira, ninguém conseguiria ficar passivo diante de um tapa no rosto, como o executado pelo atleta do Valencia. "O ideal seria que o Adriano não tivesse reagido. Mas é fácil falar de fora. Na hora, se fosse comigo, eu teria feito o mesmo." O técnico da seleção falou ainda do gol de Ronaldinho Gaúcho, na vitória por 2 a 1 do Barcelona sobre o Milan, em jogo disputado terça-feira, em Barcelona, também pela Liga dos Campeões. E não poupou elogios ao atacante. "Foi uma preciosidade, uma maravilha de gol, com o selo, a estampa do Ronaldinho Gaúcho. Ele deu dois dribles desconcertantes e fez um golaço."