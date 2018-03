Parreira defende leis de moralização O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, disse estar de acordo com as leis de moralização do futebol, destacando a necessidade de elas terminarem com a "falta de organização e credibilidade" vigentes. Ele se posicionou contrário a qualquer iniciativa de interrupção do Campeonato Brasileiro. "Acabei de voltar de uma viagem à Europa. Procurei notícias na televisão sobre o futebol brasileiro e não achei", comentou Parreira. "Vi gols de tudo quanto é canto do mundo, menos do Brasil. A única exceção foi o jogo do Corinthians e River Plate, que só passou porque foi vendido em um pacote da Taça Libertadores." Parreira acredita que o fato de o futebol brasileiro possuir uma imagem de desorganizado desistimula a venda de suas competições no cenário internacional. "Não teria sentido paralisar o Brasileiro. As coisas estão muito claras", disse referindo-se ao Estatuto do Torcedor. No entanto, admitiu a necessidade de alguns ajustes na nova legislação esportiva. "Nenhum projeto agrada 100%". SELEÇÃO - Parreira chegou nesta quinta-feira com o coordenador Zagallo da Europa, onde assistiram a alguns jogos, visitaram o Milan e receberam o prêmio Laureus, em nome da seleção brasileira, em Mônaco. O treinador informou que a convocação para a disputa da Copa das Confederações, em junho, dos atletas que atuam por clubes estrangeiros vai ser feita na terça-feira e o complemento da lista, na semana seguinte. O técnico da seleção antecipou que a delegação para a competição deverá ser formada em sua maioria por atletas que jogam no Brasil. Fez elogios ao atacante Luis Fabiano, São Paulo, respondendo a uma pergunta sobre a qualidade do artilheiro e disse que não seria nenhuma surpresa sua presença entre os convocados. Ele aproveitou para defender o meia Kaká, por causa das sucessivas cobranças que vem recebendo dos torcedores. A CBF confirmou nesta quinta-feira que o Brasil disputará amistoso no dia 11 de junho, na Nigéria, contra a seleção local.