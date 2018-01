Parreira defende Ricardo Gomes O fraco desempenho da Seleção Sub 23 no Torneio do Catar não incomodou Carlos Alberto Parreira, técnico da Seleção Brasileira principal. Parreira disse que a falta de tempo para uma melhor preparação refletiu no desempenho do time. O Brasil disputa contra a Alemanha, amanhã, às 12h30 (transmissão do SBT), o terceiro lugar do torneio. Parreira comentou hoje que o técnico Ricardo Gomes não teve condições para armar a seleção de garotos. "O Brasil, até 15 de dezembro, não tinha nada. O Ricardo convocou os jogadores de última hora. Não teve tempo de treinar e observar os jogadores." O técnico lembrou ainda que os jogadores convocados por Ricardo tiveram de interromper as férias. "Janeiro é uma época difícil para o futebol brasileiro. Os jogadores estavam cansados da temporada 2002 e tiveram de interromper as férias. Isso acaba tendo reflexo em campo." Em quatro jogos, a Seleção Sub-23 venceu dois (República Checa e China) e empatou dois (Noruega e Egito). Resultados que, alerta Parreira, não podem ser usados para questionar o trabalho de Ricardo Gomes. E acrescentou que ele terá todo o ano de 2003 para montar uma equipe forte. "O mais importante é que essa seleção terá um ano para se preparar. E ainda estamos a um ano e meio da Olimpíada de Atenas. O Ricardo Gomes está começando um trabalho e já começou a colocar o dedo nas feridas."